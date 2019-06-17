Судан охвачен беспорядками

Крупнейшее государство Африки находится в затяжном кризисе. Отстранение от власти многолетнего президента Омара аль-Башира в начале апреля пока не помогло, в июне мирные акции протеста стали подавляться, связь в стране исчезла, а международные агентства сообщают о многочисленных пострадавших.

Что случилось?

В начале июня не менее девяти человек погибли и десятки пострадали в столице Судана, когда полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.

С этого момента периодически – поскольку власти полностью отключили соцсети – появляется информация о новых пострадавших в результате непрекращающихся беспорядков. Школы, больницы и медицинские центры подвергаются нападениям, разграблению и разрушению. На медицинских работников нападают просто за то, что они выполняют свою работу, сообщает ООН.

Родители боятся выпускать детей из дома, а нехватка воды, продовольствия и медикаментов ставит под угрозу их здоровье и благополучие. По меньшей мере 19 детей – среди десятков убитых в этом месяце в результате жестоких репрессий против гражданских протестующих в столице Судана, заявила ООН, в «варварских» актах насилия, осужденных правозащитными группами.

Несмотря на отключение связи на большей части территории страны, поступают сообщения о чрезмерном насилии в отношении протестующих со стороны сил безопасности, включая задержание и сексуальное надругательство над детьми.

В чем причина протестов?

По данным Al Jazeera, волна демонстраций началась 19 декабря из-за роста цен на хлеб, который произошел в результате глубокого экономического кризиса, начавшегося еще в 2011 году, когда южная часть страны отделилась после референдума, забрав с собой нефтяные богатства. Протесты начались в Атбаре, городе на северо-востоке Судана, известном как оплот антиправительственной активности. Несколько тысяч человек вышли на улицы после того, как правительство попыталось покончить с нехваткой хлеба. Цены на некоторые виды хлеба утроились, после того как правительство ввело меры, призванные облегчить нехватку. Протестующих также возмутила нехватка наличных из-за ограничений на снятие средств, направленных на хранение денег в банках. Возмущение жителей Атбара побудило власти быстро изменить тактику и подавить протесты, объявив чрезвычайное положение в Атбаре и введя комендантский час с 6:00 вечера до 6:00 утра.

Но протесты уже распространились на порт-Судан, город на Красном море, и на Гадариф на юго-востоке, не достигнув столицы, Хартума, и то, что начиналось как протест против условий жизни, превратилось в протест против президента Омара аль-Башира. 11 апреля военные Судана отстранили его от власти. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала военный совет на время переходного периода, который, как говорят военные, продлится не более двух лет. Спустя несколько недель после смещения Омара аль-Башира с поста президента Судана борьба за гражданское правление продолжается, поскольку военный совет отказывается удовлетворить требования протестующих уступить власть.

Кто протестует?

Суданцы из всех слоев населения принимали участие в демонстрациях, но главным организатором была коалиция из нескольких профсоюзов, объединяющих врачей, юристов и журналистов.

Среди протестующих высокий процент женщин, а образ Алаа Салах, 22-летней студентки, одетой в белое и стоящей на крыше автомобиля в апреле, стал символом демонстраций, суданской «Статуей Свободы». В ее же Twitter 7 июня появилась информация, что за три дня в Хартуме было убито 113 человек, ранено 723, арестовано 650, изнасиловано 48 женщин и 6 мужчин.

Были ли революции в Судане до этого?

Судан прошел через две революции с момента обретения независимости в 1953 году. В народных восстаниях 1964 и 1985 годов приняли участие студенты, профсоюзы и профессиональные организации. После того, как политические партии присоединились к протестам, а влиятельные военные отказались участвовать в репрессиях, режим ушел в отставку, и последовала мирная передача власти. В отличие от нынешних волнений, оба революционных движения возглавлялись в основном городскими, профессиональными элитами.