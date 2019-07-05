На низкое качество законопроектов вновь указал Нигматулин

Правительство Казахстана так и не обеспечило разработку качественных законопроектов, вносимых в парламент. Да и эффективность законопроектных работ кабинета министров находится не на должном уровне. На эти и другие недостатки правительства указал в пятницу на совместном заседании палат парламента спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«В нашей стране законодательная функция передана правительству и парламенту. Но есть и немало недостатков. Своевременное реагирование на эти недостатки – это залог качественной работы. Между тем эффективность законопроектных работ правительства, мягко говоря, не на должном уровне», - заявил Нигматулин.

В качестве примера он привел утвержденный план работы правительства на 2018 год, в который кабинет министров вносил изменения и поправки 11 раз, а в план работы 2019 года всего за шесть месяцев внесены корректировки 6 раз.

«Качество законопроектов, поступающих из правительства, все еще не соответствует высоким требованиям, - констатировал спикер мажилиса. - Об этом свидетельствуют многочисленные поправки, инициированные госорганами после поступления законопроектов в парламент. К примеру, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» - всего 637 поправок, из них 210 внесено самим госорганом уже после поступления законопроекта в мажилис».

По мнению Нигматулина, это свидетельствует о том, что госорганы «преследуют цель ускорить принятие законопроектов через депутатов без таких процедур, как проведение научного анализа, разработки проектов и законодательных актов». Все это, считает он, снижает ответственность госорганов за качество проектов.

«Еще один вопрос, - продолжил Нигматулин, – это низкое качество законопроектов. В законопроект по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности внесено 472 поправки, а в проект по вопросам ЖКХ – более 500 поправок. К сожалению, эти поправки носят не технический, а концептуальный характер», - констатировал спикер палаты.

Он попросил учесть еще один момент: что правительство несвоевременно предоставляет заключения на поправки депутатов. Только в четвертой сессии по 64% документов нарушены установленные регламентом сроки. Например, в комитет по социально-культурному развитию мажилиса из 66 заключений правительства 45 поступили позже срока, а по законопроекту по вопросам внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития агропромышленного комплекса заключение на поправки депутата пришло через 11 месяцев.

«Согласно регламенту такие документ из правительства должны поступать в течение месяца», - напомнил спикер.

Кроме того, продолжил он, в последнее время правительство вместо предоставления заключения «стало практиковать предоставление промежуточных ответов канцелярии премьер-министра».

«Это не соответствует ни регламенту правительства, ни закону «О парламенте РК и статусе его депутатов». Это не позволяет своевременно и эффективно обсуждать законопроекты на заседаниях рабочей группы и постоянных комитетах. Мы надеемся, что правительство обратит внимание на эти недостатки», - резюмировал Нигматулин.