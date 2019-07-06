Полиция в столице задержала журналиста Ботагоз Омарову

Главный редактор карагандинского портала 101tv.kz Ботагоз Омарова задержана полицейскими в столице во время акции протеста, сообщила она Vласти по телефону.

Омарова снимала начавшуюся в столице акцию протеста. Полиция проигнорировала то, что она журналист.

По словам Омаровой, ее вместе с другими задержанными везут в РУВД.

Вместе с ней задержаны десятки людей, протестующие предприняли попытку перекрыть проспект Республики, после чего полиция начала активно задерживать участников акции.

На месте находится несколько десятков автобусов полиции.

Журналист была отпущена спустя примерно полтора часа после задержания. По словам Омаровой, ее освободили после вмешательства городского департамента полиции.

Новость обновлена в 20:48 по времени Алматы. Добавлена информация об освобождении журналиста.