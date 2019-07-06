Полиция в столице задержала журналиста Ботагоз Омарову

Омарова снимала начавшуюся в столице акцию протеста. Полиция проигнорировала то, что она журналист.
По словам Омаровой, ее вместе с другими задержанными везут в РУВД.
Вместе с ней задержаны десятки людей, протестующие предприняли попытку перекрыть проспект Республики, после чего полиция начала активно задерживать участников акции.
На месте находится несколько десятков автобусов полиции.
Журналист была отпущена спустя примерно полтора часа после задержания. По словам Омаровой, ее освободили после вмешательства городского департамента полиции.
Новость обновлена в 20:48 по времени Алматы. Добавлена информация об освобождении журналиста.
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