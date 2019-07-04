Минобороны проводит проверку всех гарнизонов по республике после ЧП в Арыси

Министр обороны Нурлан Ермекбаев в кулуарах сената парламента в четверг сообщил журналистам, что по всем гарнизонам в республике проводится проверка после ЧП в Арыси с целью, чтобы «вблизи населенных пунктов никаких боеприпасов не осталось».

Журналисты спросили у министра, проверяют ли сейчас другие склады боеприпасов на предмет правильности хранения и так далее. На это Ермекбаев ответил, что «такие проверки проводятся постоянно», в том числе несколько было и в Арыси незадолго до ЧП.

«Какие-то небольшие недостатки были выявлены, они были все устранены. Но сейчас я назначил ещё одну проверку по все гарнизонам, городам. Наша цель – чтобы ни в одном городе, вблизи населённых пунктов никаких артиллерийских и других боеприпасов не осталось. Только могут оставаться патроны к стрелковому оружию непосредственно для охраны войсковых частей», - заявил глава оборонного ведомства.

Также он сообщил, что арсенал из Арыси будет вывезен в течение двух недель.

«По переносу арсенала есть поручение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, и в течение двух недель будут начаты работы по переносу этих боеприпасов, ведутся подготовительные работы. Средства предусмотрены из этого резерва», - сказал он.

«Я еще раз хочу выразить сочувствие пострадавшим. Каждый военнослужащий, когда идет на службу, добровольно, осознано принимает на себя риски и ответственность. Потому риск для военного человека – естественное явление. Но в мирное время, конечно, такие катастрофы не должны происходить, это ненормально. Поэтому сейчас ведется всестороннее расследование. Виновные будут привлечены к строгой ответственности, никто не собирается их покрывать, закрывать и так далее», - заключил Ермекбаев.