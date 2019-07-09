Девушка с ДЦП вышла с плакатом «Мы не уроды»
Активистка провела одиночный пикет перед акиматом Алматы
Фото Юны Коростелёвой

Юна Коростелёва, Vласть

В Алматы у здания акимата активистка Камила Шоканова провела одиночный пикет с требованием отставки председателя сената Дариги Назарбаевой, передал корреспондент Vласти.

«У меня заболевание - ДЦП. В девятой по размеру стране в мире председателем сената парламента является человек, который обзывает меня уродом. Я требую отставки Дариги Назарбаевой. Демократия будет тогда, когда мы будем смотреть на ситуацию в стране открытыми глазами. Сейчас в тюрьме сидит умнейший человек, получивший инвалидность - Мухтар Джакишев. Его необходимо освободить», - сказала Шоканова.

Через десять минут из здания акимата к Шокановой вышла руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашаева, которая предложила пикетчице пройти в здание акимата и обсудить проблемы. Шоканова отказалась и заявила, что будет говорить только с Даригой Назарбаевой.

Некоторое время спустя к зданию акимата приехал наряд полиции. Они забрали у девушки плакат и удостоверение, после чего посадили Шоканову в машину и повезли в РУВД Бостандыкского района.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва
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