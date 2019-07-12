США отказались от планов ввести санкции против главы МИД Ирана

Власти США решили не включать министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в санкционный список, пишут Ведомости со ссылкой на агентство Reuters. По информации источников агентства, «Вашингтон хочет держать дверь открытой для дипломатии».

В конце июня министр финансов США Стивен Мнучин говорил, что Вашингтон примет санкционные меры против Зарифа. «Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», — пояснил один из источников. По его словам, против санкций в отношении иранского министра выступил госсекретарь США Майк Помпео.

На следующей неделе Зариф должен принять участие в заседании на уровне министров в Организации Объединенных Наций (ООН). Мероприятие будет посвящено решению таких проблем, как военные конфликты, голод, гендерное неравенство и изменение климата к 2030 году. Для участия в заседании США должны будут выдать Зарифу визу.