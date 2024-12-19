Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном закрепил сенат

«Основной целью закона является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, обеспечение беспошлинного режима торговли в отношении широкой части товарной номенклатуры. Соглашение обеспечит беспошлинный режим торговли между ЕАЭС и Ираном в отношении широкой части товарной номенклатуры – около 87-88% соответственно», - сказал депутат Бауыржан Каниев.

В рамках закона «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны» Иран должен отменить пошлины по большинству товаров и не применять неоправданные запреты. Таким образом, считает депутат, соглашение обеспечит «предсказуемый режим торговли».

Вместе с тем сохраняется изъятие из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров. Также соглашение регулирует применение мер защиты внутреннего рынка, технических барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, правила определения происхождения товаров, таможенное сотрудничества и упрощение процедуры торговли, разрешение споров.

Закон «О ратификации Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны, и Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны» обеспечить беспошлинный режим торговли товарами между странами. В частности, Евразийский экономический союз отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом, аналогично с соглашением с Ираном, предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров.