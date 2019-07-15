Новую госпрограмму образования правительство утвердит до конца года – Мамин

До конца года правительство Казахстан разработает и утвердит новую государственную программу образования и науки до 2025 года. Об этом заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента премьер-министр Аскар Мамин. Как сообщил глава кабинета министров, в 2021 году школы колледжи и вузы полностью перейдут на новые программы обучения, также планируется окончательно решить проблему трехсменных школ.

«До конца текущего года будет утверждена новая госпрограмма развития образования и науки до 2025 года. В рамках нее будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ. В том числе более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования», - рассказал Мамин.

Кроме того, по механизму государственно-частного партнерства будет открыто порядка трех тысяч новых детских садов. А в 2021 году будет обеспечен «полный переход на новые программы обучения в школах, колледжах и вузах страны».

При этом, подчеркнул глава кабмина, особое внимание будет уделено «усилению качества образования в малокомплектных школах, снижению разрыва между сельскими и городскими школами».

«Для большей ориентации технического образования на нужды экономики начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям. В 390 колледжах будут внедрены международные стандарты WorldSkills и модульные программы. Кроме того, будет проведена оптимизация и профилизация существующей сети колледжей под потребности рынка», - проинформировал Мамин.

А для обеспечения местами в общежитиях к концу 2022 года будет введено в эксплуатацию 75 тысяч мест. В текущем году, пообещал премьер, будет введено восемь тысяч мест.