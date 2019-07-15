Акция по списанию долгов казахстанцев будет одноразовой – Токаев

Работа по списанию пени и штрафов казахстанцам по потребительским кредитам завершится до первого августа. Однако, как заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев, акция это одноразовая и увлекаться такими мерами государство не имеет права.

«Мое поручение относительно снижения долговой нагрузки в отношении граждан, которые не платежеспособные, бедные. Текущая работа, как она делается?», - поинтересовался Токаев.

Председатель национального банка Ерболат Досаев сообщил, что данная работа разделена на два блока. По первому, связанному со сверкой групп населения, которые вошли в группу, получающую поддержку, работа будет завершена на этой неделе.

«Начиная со следующей недели и до конца июля будут предварительно подписаны договоры между банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и фондом проблемных кредитов. Мы считаем, что до 1 сентября необходимые выплаты будут завершены в сторону банков, а государственное кредитное бюро подтвердит (информацию - V) по всем гражданам, которые вошли в список поддержки. А по штрафам и пени работу завершим до 1 августа» - пообещал Досаев.

«Эту работу нужно держать на постоянном контроле со стороны правительства, администрации президента. Мы заявили об этой акции. Причем, повторяю, акция одноразовая, дальше мы увлекаться подобного рода мерами не сможем, не имеем права. Но то, что мы объявили, мы (должны) выполнить в срок и качественно», - поручил Токаев.