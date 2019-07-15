ЛРТ в столице достроят, но те, кто предложил проект, должны ответить за ошибки – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о нецелесообразности строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ) в столице Казахстана. Однако, так как проект уже начали строить, необходимо его завершить, но специалисты, которые предложили ЛРТ должны ответить на ряд вопросов, в первую очередь, контролирующих органов.

«Наглядно о проблемах качества планирования свидетельствует проект легкорельсового транспорта в городе Нур-Султан. Вместо создания удобного, понятного, практичного для населения вида транспорта, предложен дорогостоящий вид транспорта – ЛРТ. Мнение специалистов, архитектурного сообщества, как я понимаю, не было учтено. По данным акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. Прогнозируемый поток. В настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2000 человек. И как вы собираетесь увеличивать пассажиропоток в 70 раз? Мне непонятно», - заявил Токаев в понедельник в ходе расширенного заседания правительства.

По его словам, есть риск, что не окупаемый проект повлечет постоянное получение госсубсидий и ляжет бременем на правительство и на государство в целом.

«С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств, кстати говоря, и мы все знаем, 100 млрд тенге – часть китайского кредита в «Астана банке», они как, все уже, пропали?», - поинтересовался президент.

«Правильнее – часть обязательств в виде депозита, ранее размещенного в «Банке Астаны», они были переведены, сегодня фонд проблемных кредитов проводит необходимую работу по изысканию возможности возврата этих средств. Первые итоги предварительные есть. Но основная работа, нам придется проводить в предстоящие два года – 2020-2021 годы. Вероятность возврата средств, оставшихся с депозита, мы считаем на уровне не более 30-40%», - отметил в свою очередь глава Нацбанка Ерболат Досаев.

«Нет песни печальнее на свете, как говорится, - сказал президент и продолжил, - С учетом уже понесенных затрат и международных обязательств, этот проект не может быть остановлен. Но надо понимать последствия. Поручаю правительству совместно с акиматом поставить точку в данном вопросе, внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие такой проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому вопросу должны высказаться депутаты парламента - как так получилось», - резюмировал Токаев.Начало формыКонец формы