МВД отрегулирует правила управления электросамокатами

В министерстве внутренних дел разъяснили, что сейчас согласно правилам дорожного движения, электросамокаты приравниваются к мопедам. Тем не менее, как заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета административной полиции Алибек Кенесбаев, в ведомстве планируют разработать детальные меры по регулированию этой категории транспортных средств.

«Самокаты приравниваются к мопеду согласно закону о правилах дорожного движения. Мопеды – это двухколесные транспортные средства с максимальной скоростью не более 50 км в час. Согласно закона о дорожном движении, к ним приравниваются скутеры и другие средства с аналогичными характеристиками. Мы привыкли в обиходе называть самокаты, а на самом деле, если вы посмотрите техническую характеристику производителя, то самокаты у нас все завозятся из-за рубежа, и они все выпускаются как электрические скутеры», - объяснил Кенесбаев.

Он заявил, что в законе о дорожном движении установлены требования к движению мопедов. Соответственно, указанные правила распространяются и на тех, кто управляет электрическими самокатами.

«Согласно ПДД, лицам, управляющим мопедами, в том числе самокатами, разрешается двигаться по велодорожке, велосипедной полосе движения и, если отсутствуют таковые, то по краю проезжей части, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств. В темное время суток есть требование в отношении мопедов и в отношении самокатов, должны быть включены фары и габаритные огни», - подчеркнул зампред комитета.

Вместе с тем он признал, что возникают вопросы в регулировании и контроле, так как получение прав управления самокатами и мопедами не требуется.

«У нас (получение водительских удостоверений - V) начинается с категории А1 – это мотоциклы. Естественно, не осуществляется контроль за конструкцией и техническим состоянием самокатов. В этой части мы будем вырабатывать меры и регулировать данный процесс», - пообещал Кенесбаев.