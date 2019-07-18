Женщина, чей сын сбил человека на пешеходном переходе, приговорена к 18 месяцам лишения свободы

В среду в городском суде по уголовным делам Кызылорды вынесли приговор в отношении Надежды Тен, которая передала управление личным автомобилем своему 14-летнему сыну.

28 декабря 2018 года жительницу Кызылорды, 22-летнюю Саиду Абдуллаеву на пешеходном переходе сбил автомобиль Lexus NX 200 T, за рулем которого находился 14-летний Сабыржан Жадигеров. Саида еще была жива, когда ее привезли в больницу. Скончалась она 4 января 2019 года.

По факту ДТП было возбуждено два уголовных дела. Первое в отношении подростка - по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека». И второе, в отношении его матери, по ст.349 ч.3 УК РК «Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего права управления, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело в отношении виновника ДТП было прекращено из-за того, что он не достиг возраста уголовной ответственности. В апреле было закрыто дело и в отношении его матери.

После вмешательства общественности и областной прокуратуры дело в отношении женщины было снова возбуждено.

В течение получаса судья Сайдуллаев оглашал приговор суда. Кроме того, он дал краткую характеристику обеим сторонам процесса. Так, сторона потерпевших предоставила четкие, логично связанные показания свидетелей. В частности, о том, что 14-летний Сабыржан Жадигеров неоднократно садился за руль автомобиля Lexus NX 200 T. Это подтвердил сотрудник одной из автомоек, куда подросток несколько раз приезжал для мойки внедорожника. Об этом сообщил и полицейский, прибывший на место ДТП, где виновник трагедии сам признался, что был за рулем автомобиля.

К слову, во время дачи показаний Сабыржан заявил, что учился водить автомобиль по роликам на YouTube. 28 декабря он на машине отвозил продукты своей бабушке.

Затем судья перешел к резолютивной части приговора.

«Руководствуясь статьями 387, 390, 392, 393, 395, 398, 401, 402 УПК РК подсудимую Тен Надежду Анатольевну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренной ч.3 ст.349 УК РК, и назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления ТС сроком на 2 года. В соответствии с п.1 ч.5 ст.46 УК РК отбывание лишения свободы назначить в учреждении УИС минимальной безопасности», — сказал судья.

Согласно приговору, срок отбывания начинается с 17 июля 2019 года. Суд постановил с Надежды Тен взыскать 1 миллион тенге в пользу гражданского истца Абдуллаевой. Также с подсудимой в пользу государства будут взысканы издержки на проведение экспертизы в размере 73 тысяч тенге. Как и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 15 МРП.

Подсудимая может подать апелляцию в течение 15 суток после оглашения приговора.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Бауржана Азанова, данный приговор является прецедентным: «Именно такое ДТП, когда мальчик сбивает на пешеходном переходе человека, а был за это наказан взрослый человек, в данном случае его мать, такое происходит впервые в истории Казахстана».

По словам Азанова, он специально изучал аналогичные дела и не нашел ни одного случая, когда человек был осужден за то, что передал управление транспортным средством несовершеннолетнему родственнику.

Сания Абдуллаева, сестра погибшей девушки рассказала, что ее семья удовлетворена приговором:

«Мы надеемся, что приговор останется неизменным после подачи апелляции. Это будет уроком для тех родителей, которые дают своим несовершеннолетним детям управлять автомашиной».

К слову, более недели назад из-за недоверия к судейскому корпусу неравнодушные кызылординцы организовали пикет перед зданием суда. Кроме того, в городской акимат было подано заявление на проведение митинга в поддержку справедливого приговора. Впрочем, заявители не рассчитывают, что получат разрешение.