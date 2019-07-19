Активисты группы «За реформу МВД» проведут митинг в Алматы

Активисты группы «За реформу МВД» 4 августа проведут митинг в районе Дворца республики. Они будут требовать ускорения реализации реформы полиции. Об этом во время пресс-конференции, посвященной годовым итогам работы группы, сообщил активист Асет Наурызбаев.

«4 августа этого года мы проводим митинг у памятника Абаю, перед Дворцом Республики. Уведомление об этом митинге мы уже направили в акимат Алматы. Статья 32 Конституции дает право гражданам мирно собираться, проводить митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Пользование этим правом может ограничиваться в четырех случаях - в интересах государственной безопасности, общественного порядка (поэтому мы заранее уведомляем акимат), охраны здоровья и защиты прав и свобод других лиц. Еще раз повторяю, именно поэтому мы заранее уведомляем акимат. Будьте добры, обеспечьте права и свободы других лиц» , - заявил Наурызбаев.

Он также подчеркнул, что Конституция является главным законом государства, поэтому активисты и предпочли уведомить о митинге, а не просить разрешение на его проведение.

Группа «За реформу МВД» была создана год назад, после убийства в Алматы олимпийского призера Дениса Тена. Он был убит 19 июля 2018 года при попытке предотвратить кражу зеркал со своего автомобиля.