Он приговорен к 4 годам ограничения свободы за разжигание межнациональной розни
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Поддержавшему убийц Дениса Тена педагогу из ЗКО вынесли приговор
фото Sputnik

Суд Уральска приговорил школьного учителя из Западно-Казахстанской области Шерхана Байзенова к 4 годам ограничения свободы за разжигание межнациональной розни, передает Sputnik Казахстан.

Шерхан Байзенов после убийства знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена написал пост в Facebook, где поддержал убийц, написав, что «китайцев следует убивать». После общественного резонанса против него завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Позже Байзенов заявил, что не знал, кто такой Денис Тен, и записал видеообращение с извинениями. В суде он просил не лишать его свободы, так как у него на иждивении находится больная мать.

25-летний олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.

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