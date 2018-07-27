Полиция назвала имя третьего подозреваемого по делу убийства Дениса Тена

Полиция Алматы задержала Жанар Толыбаеву по делу об убийстве Дениса Тен, сообщает Казинформ . Она обвиняется в недонесении о преступлении и краже.

«В Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения и содержании под стражей сроком на два месяца в отношении Жанар Толыбаевой. Она подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 УК РК. Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой принята мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщили в городском суде Алматы.

Статья 434 подразумевает недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении. Наказание по этой статье предполагает штраф в 6000 МРП (14 млн 400 тыс тенге) или исправительные работы. Также по этой статье предусмотрено ограничение свободы на срок до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Девушка также подозревается в краже по статье 188 Уголовного кодекса. Наказанием по данной статье может служить 1000 МРП (2 млн 405 тысяч тенге) или исправительные работы на ту же сумму, либо лишение свободы сроком до трех лет.

В четверг, 19 июля, известному фигуристу Денису Тену нанесли ножевое ранение. Не приходя в сознание он умер в Центральной городской клинической больнице. На следующий день были задержаны два подозреваемых в убийстве фигуриста. Следствие по данному делу продолжается.