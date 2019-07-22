Прямые инвестиции Китая в США снизились на 90%

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа, пишет «Коммерсантъ» .

По данным исследовательской компании Rhodium Group, на которую ссылается газета The New York Times, от сокращения инвестиций пострадали в частности рынок недвижимости, стартапы Кремниевой долины и американские штаты, которые «годами пытались привлечь инвестиции из Китая».

Экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда (МВФ) Эсвар Прасад считает, что «такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько сильно ухудшились экономические отношения между США и Китаем».

Как отмечает издание, сокращение инвестиций вряд ли подорвет американскую экономику, но при этом может нанести серьезный ущерб штатам, которые зависят от китайских денег. По словам президента американо-китайского делового совета Крейга Аллена, особенно это будет ощущаться в «сельских» штатах, где китайские инвесторы приобрели заводы и создали новые рабочие места.