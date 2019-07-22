Превышение ПДК по диоксиду азота выявлено в районе пожара на складе в Алматы

Результаты внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха в районе возгорания складских помещений на ул. Омарова в Жетысуском районе Алматы 18 июля показали превышение ПДК по диоксиду азота, сообщает РГП «Казгидромет».

Внеплановый отбор проб атмосферного воздуха был проведен 18 июля.

«В отобранных пробах воздуха зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по диоксиду азота 1,75 ПДК, фенолу 1,0 ПДК в точке №1 (Омарова 12В/2) и по диоксиду азота 2,65 ПДК в точке №2(Паладина 56Б) Жетысуского района. Высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано», - сообщили в «Казгидромете».

Также 18 июля по 16-ти постам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Алматы, из которых 11 автоматических и 5 постов ручного отбора проб, были зарегистрированы превышения по диоксиду азота в диапазоне 1,4 ПДК в районе ПНЗ №1 в Алмалинском районе в 07:00.

По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксированы.

Напомним, пожар на складе с лакокрасочными материалами в Жетысуском районе Алматы начался в 7:45 утра 18 июля и ликвидирован в 14:49. Площадь пожара составила 450 кв. м. В тушении было задействовано несколько десятков пожарных, спецтехника, включая два вертолета.