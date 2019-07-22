Ранее он был помощником президента
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Тимур Сулейменов назначен замруководителя администрации президента
ФОТО ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Глава государства подписал указ о назначении Тимура Сулейменова заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщила Акорда.

«Назначить Сулейменова Тимура Муратовича заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», - говорится в документе.

Напомним, что 2 марта Сулейменов был назначен заместителем председателя Нацбанка, а 22 марта он получил должность помощника президента.

40-летний Тимур Сулейменов в 2000-м году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «менеджмент, затем отучился в Мэрилендском университете по стипендии «Болашак. Карьеру начал в компании Ernst & Young Казахстан, затем возглавлял департамент налогового учета и налогового планирования в компании Разведка Добыча «КазМунайГаз». В марте 2009 года назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования, год спустя – вице-министром экономического развития и торговли. 1 февраля 2012 года назначен членом коллегии, министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, и с декабря 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал пост министра национальной экономики страны. Однако был отправлен в отставку вместе с правительством.

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