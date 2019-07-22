Новое госучреждение создано указом главы государства
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Талгат Калиев возглавил СЦК при президенте
Фото со страницы Талгата Калиева в Facebook

Распоряжением главы государства республиканское госучреждение «Служба центральных коммуникаций», созданное при президенте, возглавил политолог Талгат Калиев.

«Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

Напомним, сегодня президент подписал указ о создании нового республиканского госучреждения - «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан. Его директор назначается и освобождается от должности главой государства.

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