Талгат Калиев возглавил СЦК при президенте

«Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

Напомним, сегодня президент подписал указ о создании нового республиканского госучреждения - «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан. Его директор назначается и освобождается от должности главой государства.