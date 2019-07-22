В трех областях республики объявлено штормовое предупреждение
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Сильный ветер и град прогнозируются на севере Казахстана
фото Жанары Каримовой

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение – на севере из-за сильного ветра, а на западе ожидается гроза, сообщает РГП «Казгидромет».

23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, туман, шквал, град, ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске также ожидается гроза, туман, шквал, град, ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

23 июля в Костанайской области местами гроза, шквал, град, ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. В Костанае днем гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. В Атырау ночью также синоптики прогнозируют грозу.

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