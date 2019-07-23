Защиту детей от опасной информации называет Жумагалиев главным преимуществом национального сертификата безопасности

Национальный сертификат безопасности, который в последние дни просят установить мобильные операторы, в первую очередь позволит обезопасить детей от экстремистской информации и порнографии, заявил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. При этом он не смог ответить, почему сайт, откуда нужно скачать сертификат, зарегистрирован на физическое лицо. Зато признался, что смс от мобильного оператора пока не получал и сертификат не установил.

«Давайте я вам вопрос задам. Вот как вы думаете, детям полезно видеть в интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографии, в конце концов», - заявил Жумагалиев, отвечая на вопросы журналистов, для чего нужен сертификат безопасности.

Однако, отвечая на утверждение, что для этого есть функционал под названием «родительский контроль», министр уточнил: «Вот эта же система, сертификат безопасности, как раз позволяет вам всем будет эти вопросы решать. И причем, вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе. Захотел ты, если беспокоишься о своих детях, о своих родных, чтобы они не видели этой информации, установил сертификат безопасности. Не хочешь – ну….».

Кроме того, по мнению Жумагалиева, данный сертификат позволяет решить проблемы с информационной безопасностью, в частности, он защитит от различного рода атак и вирусов.

Вместе с тем, министр дал понять, что разработкой сертификата занималось не его ведомство, и то, что сайт, с которого сертификат предлагают скачать, зарегистрирован на физическое лицо.

«В этом отношении (что сайт зарегистрирован на частное лицо - V), у меня такой информации не имеется. Но вы наверно обратитесь к владельцам данного сайта и так далее. Но, насколько понимаю, не на физическое лицо…. Вы, пожалуйста, обратитесь…. Есть же там (в КНБ - V) как раз Государственно-техническая служба, обратитесь к ним, они вам дадут разъяснение», - подчеркнул Жумагалиев, отвечая на вопрос, почему на сайте владельца указан городской телефон подразделения Комитета национальной безопасности. Но тут же напомнил, что казахстанское законодательство защищает персональные данные от передачи третьим лицам: «Конституция и статья 12 сегодня определяют то, что данные, и вообще в целом, какие-либо возможности, да, с этого рода характером мероприятиями, не могут осуществляться гражданами, третьими лицами по отношению к какому-либо другому – это раз. Второе, сегодня есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все мероприятия подобного рода. И тот, кто сегодня, как вы говорите, третье лицо, захочет чего-либо делать, то это же в конце концов, уголовно наказуемо. Поэтому сегодня в рамках законодательства это и будет осуществляться».

При этом, отвечая на вопрос, установил ли сам министр сертификат безопасности на свой телефон, он ответил, что «пока нет», так как не получил еще сообщения от своего мобильного оператора.

«Придет, я надеюсь (сообщение от мобильного оператора - V). Я конечно установлю (сертификат - V), потому что я беспокоюсь о своих детях», - пообещал глава ведомства.

На прошлой неделе жителям столицы стали приходить сообщения от операторов связи с предложением установить сертификаты безопасности. «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорилось в сообщении, размещенном на официальном сайте Kcell.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, его предлагается установить на все персональные устройства, оснащенные доступом к сети интернет.