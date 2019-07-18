Операторы связи просят жителей столицы установить сертификаты безопасности на свои электронные устройства

Вечером в четверг многие жители столицы получили сообщения от операторов связи с предложением установить сертификаты безопасности на свои персональные устройства, подключенные к сети интернет.

«В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Kcell.

Накануне о «проведении технических работ» предупредило министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«В настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султан проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам, рекомендуем проверить регистрацию ваших мобильных устройств (сотовых телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности (размещен на сайтах операторов связи) или обратиться в call-center вашего оператора связи», - говорилось в сообщении министерства.

Операторы связи объясняют установку сертификата требованиями безопасности.

«В соответствии с Законом РК «О связи» и п.11 «Правил выдачи и применения сертификата безопасности» Компания информирует абонентов о необходимости установки «Сертификата безопасности» на устройствах с доступом в Интернет», - информирует Kcell. Компания также обращает внимание пользователей на то, что «установка сертификата безопасности должна быть выполнена с каждого устройства, с которого будет осуществляться выход в Интернет (мобильные телефоны и планшеты на базе iOS/Android, персональные компьютеры и ноутбуки на базе Windows/MacOS)».

Ни министерство, ни операторы связи не объясняют, почему установка сертификата безопасности нужна исключительно жителям столицы и не касается в настоящее время жителей других регионов страны.

В случае отсутствия сертификата, предупреждают операторы, у пользователей могут возникнуть «проблемы с доступом к отдельным ресурсам». Компании не называют ресурсы, которые могут стать недоступны.

Kcell поясняет, что сертификат безопасности представляет собой «электронный сертификат, который позволяет оградить пользователей сети Интернет от контента, запрещенного законодательством РК, а также от вредоносного и потенциально опасного контента». «Сертификат безопасности направлен на то, чтобы предоставить абонентам сотовой связи Казахстана выход в Интернет в максимально безопасном режиме», - добавляют в компании.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, он размещен на сайте qca.kz, который зарегистрирован менее месяца назад на частное лицо, в качестве своего адреса указавшего Дом министерств в столице.

Kcell в своих пояснениях клиентам указывает, что «у сертификата безопасности нет доступа к вашим персональным данным».

Генеральный директор IT-компании G1 Software Kazakhstan Олег Сотников на своей странице в Facebook предполагает, что благодаря установке сертификатов государство получит контроль над трафиком пользователей.

«Больше всего смущает ссылка на необходимость установки корневого сертификата. Если исходить из сугубо технических вещей то в этой попытке государства контролировать трафик граждан есть 2 варианта: 1. Вы ставите сертификат и незаметно для вас государство может подменять сертификаты шифрования на некоторых (или всех) веб ресурсах, получая доступ к трафику. 2. Вы не установили корневой сертификат и у вас будет всплывать сообщение об ошибке что сертификат не доверенный. Если не использовать VPN, прокси и разрешить идти дальше - ваш трафик будет доступен 3й стороне», - написал он.

Vласть к этому моменту не располагает подробными комментариями относительно внедрения сертификатов безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, но рассчитывает их получить в ближайшее время.