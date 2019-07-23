Активистке Kazfem отказали в проведении демонстрации в Алматы

Активистка феминистского движения Вероника Фонова сообщила , что акимат Алматы не дал ей разрешение на проведение демонстрации в поддержку проституированных женщин. По ее словам, формальному отказу предшествовал разговор с представителем городских властей.

«Кстати, на позапрошлой неделе меня пригласили в акимат города Алматы в субботу.

Мы поговорили с заместителем начальника управления общественного развития города Алматы. Он выразил обеспокоенность тем, что на демонстрации могут присутствовать представители ЛГБТ, и большая часть разговора сводилась к тому, чтобы этого не допустить. Мне были предложены варианты с пресс-конференцией и регистрацией КазФем и последующее сотрудничество группы с акиматом. (...) Все полтора часа мы обсуждали демонстрацию в поддержку проституированных женщин: на мои аргументы было высказано мнение о том, что это опасно, что Казахстан не готов, что придут провокаторы, а еще хуже — ЛГБТ. И что лучше пресс-конференция», - написала Фонова на своей странице в Facebook.

Фонова также добавила, что «да, существует масса путей, которыми мы можем пойти в направлении решения этой проблемы, и мирная демонстрация — один из них».

«И это один из основных инструментов гражданских активисток. И мое, наше конституционное право. Это лицемерно и неправильно — полтора часа обсуждать тему демонстрации. Да хоть за макаронного монстра выходить, — у меня есть на это право. Но меня систематически лишают его», - пишет активистка.

По ее словам, в акимате сослались на Альнура Ильяшева, «который 36 заявлений подавал, а вы (Фонова – V) всего четыре».

Активистка намерена и впредь подавать заявки на проведение митинга или демонстрации. «Ну и да, мне не сложно подавать заявления — так что я, пожалуй, продолжу пробовать реализовать свое законное право», - резюмировала она.