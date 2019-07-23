«Адил соз» заявил о необходимости установить организаторов «преступных атак» на журналистов

В связи с последним нападением на журналистов 22 июля перед пресс-конференцией «Государство борется с матерями и детьми» в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности в Алматы международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» сделал заявление, в котором считает, что «события последних месяцев демонстрируют» факты «уничтожения свободных диалоговых площадок, запугивания журналистов и гражданских активистов».

«Многие годы в Казахстане наблюдаются перманентные препятствия свободе выражения. Как правило, они оправдываются нормами национального законодательства, которое не соответствует международным принципам. Однако события последних месяцев демонстрируют уже эскалацию насилия, целью которой является уничтожение свободных диалоговых площадок, запугивание журналистов и гражданских активистов», - говорится в заявлении.

По данным фонда, начиная с марта 2019 года, было задержано около 30 журналистов, освещавших несанкционированные митинги. При этом на каждой акции протеста – 22 марта, 9 июня, 6 июля – задерживали главного редактора газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Кроме этого, неоднократно задерживали репортера радио «Азаттык» Санию Тойкен.

«Объяснения руководителей полицейских подразделений, что журналистов, как правило, после выяснения личности отпускали с извинениями, не отрицают тот факт, что задержание даже на 2-3 часа препятствует работникам СМИ выполнять свои профессиональные обязанности», - подчеркивают в «Адил соз».

Здесь считают, что «вместо задержаний, которые вызывают громкий резонанс в стране и за рубежом, власть ищет и находит новые методы воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов».

«Стали наблюдаться некие преступные ноу-хау в создании препятствий репортерам, освещающим темы, которые не нравятся власти», - отмечают в фонде и приводят в пример задержание корреспондента «Радио Азаттык» и канала «Настоящее время» Светланы Глушковой 22 марта, когда ей мешали работать и закрывали камеру, но после жалобы полицейскому «ее саму обвинили в нанесении побоев». Также в «Адил соз» напомнили о том, как «неизвестные юноши спортивного телосложения во время несанкционированных митингов закрывают зонтиками объективы видео- и фотокамер журналистов», и это стало «повсеместным», но «безнаказанным». А 6 июля ко всему прочему «добавились еще и перцовые баллончики, которыми юноши в масках брызгали в лица журналистов радио «Азаттык» и КазТАГ».

«Апогеем криминальных посягательств стал срыв 22 июля пресс-конференции «Государство борется с матерями и детьми», нападение на журналистов, повреждение и хищение имущества в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности в Алматы. По горячим следам сообщалось, что помещение пресс-центра «посетила» группа физически крепких женщин. Пользуясь тем, что, не поддаваясь провокациям, мужчины не стали отвечать силой на силу, эти представительницы слабого пола нанесли побои организаторам пресс-конференции, отобрали оборудование у сотрудников МИА «КазТАГ», а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» полностью сломали. В дальнейшем на запросы журналистов полиция Алматы сообщила, что возбудила дело по статье «самоуправство», по заявлению пятерых человек из числа организаторов пресс-конференции и сотрудников СМИ, а также трех граждан (очевидно, из числа «боевых дам»), заявивших о нанесении телесных повреждений со стороны организаторов мероприятия и журналистов. Печальный опыт прошлых лет не исключает возможность дальнейшего развития событий по сценарию: виноваты обе стороны (а то и одна – журналисты, правозащитники, адвокаты), каждому из привлеченных штраф по 2-5 МРП», - отмечают в фонде.

Здесь также напомнили о том, как в 2016 году «по заявлению одной гражданки были снесены два этажа и фактически уничтожен пресс-центр Национального пресс-клуба».

«Неужели теперь очередь за пресс-центром КМБПЧ – практически единственной независимой площадкой для свободного обмена мнениями по актуальным вопросам общественной жизни? Учиненное бесчинство (кстати – не первое за последние месяцы), - чем не официальное обоснование для дальнейшего распоряжения закрыть его «до полного обеспечения безопасности журналистов?», - полагают в международной организации.

В этой связи международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» считает, чтобы в обществе не создалось мнение, что преступные атаки на свободу слова инспирированы самой властью, необходимо возбудить уголовное дело по ст. 158 Уголовного Кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста); кстановить личности, устроившие погром в помещении Казахстанского международного бюро по правам человека и сорвавшие пресс-конференцию; установить организаторов этой преступной акции; судить виновных публично и наказать по всей строгости закона.