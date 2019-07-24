В 30 тыс. тенге обойдется родителям одеть ребенка к школе в столице

Школы не имеют права заставлять родителей покупать школьную форму у конкретных поставщиков, а если заставляют, необходимо обращаться в акимат. В целом для столичных родителей одеть ребенка к новому учебному году обойдется примерно в 30 тыс. тенге, рассказал в среду в ходе брифинга глава управления образования Ануар Жангозин.

«Касательно закупа, мы сейчас промониторили местных производителей. Есть качественные производители, которые шьют не только форму, но и изготавливают обувь. В принципе, в пределах 20 тыс. можно полностью комплект школьной формы найти. Есть поставщики, которые сами шьют. Касательно обуви – в пределах 6-8 тыс., до 10 тыс. тенге. В целом, чтобы одеть ребенка, необходимо в пределах 30 тыс. тенге к новому учебному году», - рассказал Жангозин.

Он напомнил, что два года назад родители совместно с управлением образования приняли решение о том, что для свободы выбора, школьная форма должна быть темно-синего цвета.

«Хотели еще раз напомнить о том, что у нас нет привязки к каким-то поставщикам, у нас в принципе, нет готовых эскизов. Единственное требование – школьная форма должна быть темно-синего цвета. Где она будет закуплена – на базаре или в магазине, пошита в ателье – абсолютно не важно. Отдельно изготавливается логотип школы, который пришивается. Это тоже на усмотрение родителей. Единственное, что касается состава единой формы для мальчиков – это жилетка, брюки, рубашка белая, либо в холодное время водолазка. Для девочек может быть сарафан, блузка, жилет-блузка-юбка или жилет-блузка-юбки. Соответственно еще раз хотели напомнить, что если будут какие-то жалобы со стороны родителей о том, что кто-то их заставляет у определенных поставщиков закупать, сразу давали нам сигналы, дали знать. Будем разбираться и принимать соответствующие меры», - подчеркнул глава управления образования города.