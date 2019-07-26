Свыше 325 млн человек в мире заражены гепатитом – ВОЗ

В мире свыше 257 млн человек заражены гепатитом В, еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс.

«Мы не полагаем, что будет большая разница в цифрах. Мы ожидает, что (в 2019 году – V) будет порядка 250-257 млн человек с гепатитом В. Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но все равно это 71 млн человек», - цитирует его РИА Новости.

При этом представитель ВОЗ сообщил, что заболевание официально диагностировано у каждого десятого человека из 257 млн тех, кто живет с гепатитом В. И всего 4,5 млн человек получают необходимое лечение. А из 71 млн человек с хронической инфекцией гепатита С официально диагностирован лишь каждый пятый, а лечение получают всего 2 млн человек в год. Балтрейс отмечает, что на борьбу с заболеванием нужно порядка $6 млрд ежегодно. И если не инвестировать, то к 2030 году от различных видов гепатитов могут погибнуть 4,5 млн человек.

В ВОЗ констатируют, что количество заразившихся гепатитом в мире не снижается достаточно быстро, несмотря на различные программы по лечению. Этому способствует рост новых очагов, низкий уровень здравоохранения. По оценкам Всемирной организации, на первом месте по гепатиту находится Пакистан, на втором месте Китай, на третьем – Египет, на четвертом месте находятся США и Россия.