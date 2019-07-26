Расовое разнообразие в рядах полиции едва ли остановит перестрелки

Белые полицейские в Соединенных Штатах не более склонны стрелять на поражение в представителей расовых меньшинств, чем черные или латиноамериканские офицеры. Это подрывает предположение о том, что расовое разнообразие в полицейских департаментах уменьшит количество таких убийств, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.

Доклад исследователей из Мичиганского государственного университета и Университета Мэриленда в Колледж-Парке был опубликован в трудах Национальной Академии наук. Исследователи исходили из ряда расстрелов безоружных чернокожих мужчин полицейскими за последние несколько лет, что вызвало волну протестов движения Black Lives Matter и озабоченность по поводу применения полицией силы против расовых меньшинств.

Команда Джозефа Чезарио, доцента психологии Мичиганского государственного университета и ведущего автора доклада, опиралась на базы данных о полицейских расстрелах 2015 года из газет Washington Post и Guardian и собирала информацию об офицерах, участвующих в этих расстрелах, включая данные об их собственной расе. В данных, которые использовали исследователи, насчитывалось более 900 выстрелов со смертельным исходом. В подавляющем большинстве случаев убитый был вооружен и представлял угрозу или первым открывал огонь по офицерам, рассказал Чезарио: «Мы не находим никаких доказательств расистских «предпочтений» для стрельбы, и белые офицеры не более склонны стрелять в гражданских лиц из числа расовых меньшинств, чем небелые».

Зато авторы обнаружили, что различия между местными уровнями преступности играют ключевую роль в прогнозировании того, кто с наибольшей вероятностью будет застрелен полицией. В районах с высоким уровнем криминала со стороны чернокожих, полиция склонна более чем в три раза чаще стрелять в афроамериканцев, чем в белых. Но верно и обратное: белые люди с большей вероятностью будут расстреляны полицией в местах, где белые совершают больше преступлений, говорится в исследовании.

Мелина Абдулла, профессор Панафриканских исследований в Калифорнийском государственном университете (Лос-Анджелес) и соучредитель местного отделения движения Black Lives Matter, сообщила, что согласна с результатами исследования: «Это правда, что мы меньше обеспокоены расовым составом полицейских сил, чем своего рода институциональным расизмом, осуществляемым полицией вне зависимости от расы».