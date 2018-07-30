Мир за ночь. 29-30 июля 2018 года

Немецкий автопроизводитель BMW повышает цены для китайских покупателей на некоторые автомобили, которые он импортирует в Китай из США, пишет Коммерсант. Тем самым BMW стал первым крупным автопроизводителем, повысившим цены на свои автомобили из-за торговой войны между двумя странами. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученное от BMW заявление, компания повысит цены на два внедорожника — X5 и X6 — уже с понедельника, 30 июля. Повышение цен составит соответственно 4% и 7%.
В начале июля китайские власти повысили тарифы на ввоз многих американских товаров, в числе которых автомобили. Пошлины на их ввоз были увеличены на 40%. Тем самым нынешнее повышение цен со стороны BMW покрывает лишь незначительную часть новых тарифов, эксперты связывают это с жесткой конкуренцией на китайском авторынке. Ранее американский автопроизводитель Ford заявил, что не будет сейчас повышать цены на автомобили, продаваемые в Китае.
О повышении цен в Китае ранее заявил лишь производитель электромобилей Tesla, но его нельзя отнести к крупным автопроизводителям. Многих автопроизводителей, в том числе Audi, Porsche и Maserati, повышение тарифов не коснется, так как они производят автомобили в Европе, так что, напротив, смогут поставлять авто в Китай по сниженным в начале июля тарифам в 15%.
Министр финансов США Стивен Мнучин рассчитывает на стабильный рост ВВП Соединенных Штатов в ближайшие 4-5 лет. По словам министра, он составит минимум 3% в год, сообщает Коммерсант.
«Мы можем прогнозировать только на пару лет вперед, но я думаю, что мы неплохо продвинулись на этом пути в последние несколько лет, так что не думаю, что это явление на один-два года»,— отметил глава американского ведомства в эфире Fox News.
Ранее министерство торговли США сообщило, что во втором квартале текущего года американская экономика росла самыми быстрыми темпами за четыре года. За период с апреля по май ВВП вырос на 4,1% в годовом исчислении. При этом многие аналитики не ожидают сохранения таких темпов роста.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу американского правительства, если демократы не проголосуют за его программу по защите границ страны, сообщает сайт телеканала Дождь. «Мы должны избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!» — написал президент в своём Twitter.
Ранее Трамп уже дважды угрожал приостановить работу правительства. В марте таким образом он пытался продвинуть изменения в иммиграционном законодательстве, а в апреле добиться увеличения расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп считает, что нынешнее законодательство США об иммиграции плохо защищает граждан. По его мнению, в нем должен быть предусмотрен запрет на освобождение задержанных нелегальных мигрантов, запрет лотерей с розыгрышем вида на жительство в США и переход к меритократической системе приема иностранных граждан.
В начале этого года американское правительство дважды приостанавливало свою работу из-за того, что конгрессмены не могли принять проект бюджета, который включает в себя финансирование государственный органов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил участникам БРИКС принять его страну в группу, пишет сайт телеканала Дождь. «Если вы примете нас, группа будет называться БРИКСТ, сказал я», — сообщил Эрдоган журналистам. По словам президента Турции, все члены БРИКС с теплом приняли его предложение.
Эрдоган напомнил, что Турция и страны-участницы БРИКС в ходят в G-20. Он выразил надежду, что они предпримут необходимые шаги для того, чтобы Турция стала частью группы.
Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
На саммите БРИКС, который проходил 26 и 27 июля в Йоханненсбурге, президент России Владимир Путин сказал, увеличивать число участников группы пока не планируется. Он отметил, что организация открыта для других стран, но этот вопрос еще необходимо дополнительно проработать.
Глава МИД Германии считает, что скандал вокруг футболиста Озила наносит вред репутации Германии. Глава ведомства Хайко Маас в беседе с Bild отметил, что нельзя допускать того, чтобы «люди с миграционным прошлым чувствовали себя в опасности», пишет Коммерсант.
«Если создается впечатление, что расизм у нас снова становится обычным делом, то это наносит вред представлению о Германии. Мы должны вместе и очень решительно вступаться за многообразие и толерантность»,— сказал он. Господин Маас добавил, что «число ксенофобских и антисемитских нападений угнетающе велико, это просто постыдно для нашей страны».
Напомним, полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озиль объявил о своем отказе впредь выступать за сборную Германии. Футболист объяснил свой уход из сборной тем, что в Германии он сталкивался с неуважением и проявлениями расизма из-за его турецкого происхождения. Реакция на решение 29-летнего уроженца Гельзенкирхена получилась смешанной.
После митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в том числе основателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова. Они выступали на сцене во время акции, сообщают Ведомости.
В воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». Акцию организовала Либертарианская партия России, она была согласована с властями. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие более 6000 человек, полиция насчитала 2500 участников.
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