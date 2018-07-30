Мир за ночь. 29-30 июля 2018 года

Американское представительство компании BMW первым повысило цены на автомобили для китайского рынка; Минфин США ожидает минимального роста экономики страны в 3% на протяжении 4-5 лет; Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не поддержат его программу по защите границ страны; Презитент Турции предложил 5 участникам БРИКС принять его страну в группу; Министр иностранных дел Германии заявил, что этнический скандал вокруг ушедшего из национальной сборной футболиста Озила наносит вред имиджу страны; В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста, ранее согласованного с властями.

Немецкий автопроизводитель BMW повышает цены для китайских покупателей на некоторые автомобили, которые он импортирует в Китай из США, пишет Коммерсант. Тем самым BMW стал первым крупным автопроизводителем, повысившим цены на свои автомобили из-за торговой войны между двумя странами. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученное от BMW заявление, компания повысит цены на два внедорожника — X5 и X6 — уже с понедельника, 30 июля. Повышение цен составит соответственно 4% и 7%.

В начале июля китайские власти повысили тарифы на ввоз многих американских товаров, в числе которых автомобили. Пошлины на их ввоз были увеличены на 40%. Тем самым нынешнее повышение цен со стороны BMW покрывает лишь незначительную часть новых тарифов, эксперты связывают это с жесткой конкуренцией на китайском авторынке. Ранее американский автопроизводитель Ford заявил, что не будет сейчас повышать цены на автомобили, продаваемые в Китае.

О повышении цен в Китае ранее заявил лишь производитель электромобилей Tesla, но его нельзя отнести к крупным автопроизводителям. Многих автопроизводителей, в том числе Audi, Porsche и Maserati, повышение тарифов не коснется, так как они производят автомобили в Европе, так что, напротив, смогут поставлять авто в Китай по сниженным в начале июля тарифам в 15%.

Министр финансов США Стивен Мнучин рассчитывает на стабильный рост ВВП Соединенных Штатов в ближайшие 4-5 лет. По словам министра, он составит минимум 3% в год, сообщает Коммерсант.

«Мы можем прогнозировать только на пару лет вперед, но я думаю, что мы неплохо продвинулись на этом пути в последние несколько лет, так что не думаю, что это явление на один-два года»,— отметил глава американского ведомства в эфире Fox News.

Ранее министерство торговли США сообщило, что во втором квартале текущего года американская экономика росла самыми быстрыми темпами за четыре года. За период с апреля по май ВВП вырос на 4,1% в годовом исчислении. При этом многие аналитики не ожидают сохранения таких темпов роста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приостановить работу американского правительства, если демократы не проголосуют за его программу по защите границ страны, сообщает сайт телеканала Дождь. «Мы должны избавиться от лотереи, поимки, освобождения и тому подобного и наконец перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы в страну приезжали выдающиеся люди!» — написал президент в своём Twitter.