Токаев поручил Кульгинову наращивать темпы строительства объектов в столице

Аким столицы доложил президенту о социально-экономическом развитии столицы за первое полугодие 2019 года.

Токаев дал Кульгинову ряд поручений по наращиванию темпов строительства городских объектов, возведению доступного жилья, активизации работы по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, а также повышению благосостояния малообеспеченных семей.

Накануне премьер-министр Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по контролю за ходом реализации комплексного плана развития столицы, в ходе которого он констатировал снижение темпов строительства жилья в городе. Так, по итогам 6 месяцев темпы строительства снизились на 20%, ввод жилья – на 33%.