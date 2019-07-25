Мамин поручил ускорить завершение строительства проблемных объектов в столице

Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по контролю за ходом реализации комплексного плана развития столицы. В ходе заседания были обсуждены вопросы по компактной застройке города, газоснабжения, развития окраин, долевого строительства. Премьер выразил недовольство снижением темпов строительства жилья в городе и дал ряд поручений.

«При высоком спросе на жилье в столице, не должно быть снижения темпов жилищного строительства», - сказал Мамин, отметив, что по итогам 6 месяцев темпы строительства снизились на 20%.

В целом, по итогам полугодия наблюдается отставание по основным показателям: инвестиции в основной капитал сократились на 20%, ввод жилья – на 33%.

«Правительством приняты все необходимые меры для реализации комплексного развития столицы. Столица должна быть примером для всех регионов по достижению показателей социально-экономического развития», - подчеркнул премьер.

Что касается развития окраин, акиматом столицы в этом году запланирована реализация 9-ти проектов, в том числе строительство объектов социального, культурного назначения, газификации, инженерных сетей. По словам Мамина, «на решение проблем окраин уже предусмотрено 22,5 млрд тенге на трехлетний период».

«Необходимо использовать эти средства для повышения качества жизни горожан, живущих на окраинах города», - подчеркнул премьер.

Подводя итоги совещания, глава правительства дал ряд конкретных поручений. Так, акимату столицы поручено совместно с заинтересованными госорганами принять необходимые меры по своевременной и качественной реализации мероприятий комплексного плана, разработке ПСД по строительству объектов на окраинах столицы, ускорить завершение строительства проблемных объектов в долевом строительстве.

Также Мамин отметил, что основная работа акимата города заключается в оперативном решении вопросов газоснабжения, уличного освещения, ливневой канализации, строительства социальных объектов, благоустройства, развития транспортных сетей.