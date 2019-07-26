Партия должна стать открытой и доступной для граждан, подчеркнул президент
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Токаев призвал членов партии Nur Otan быть ближе к народу
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с первым заместителем партии Nur Otan Бауыржаном Байбеком указал на важность усиления обратной связи с населением, сообщила Акорда.

«Партия должна стать открытой и доступной для граждан, эффективно защищать интересы населения, своевременно выявляя и доводя до государственных органов запросы населения. Общественные приемные партии в тесной связке с виртуальной приемной президента должны стать реальным механизмом решения проблем людей», - подчеркнул Токаев и призвал членов партии активнее участвовать в жизни страны, быть ближе к народу.

Как сообщается, Байбек на встрече доложил президенту о текущем состоянии партии, проводимой работе по активизации механизмов взаимодействия с госорганами и обеспечении совместной работы с администрацией президента, а также об итогах своих поездок в регионы, деятельности партии по укреплению работы с первичными партийными организациями и процессе очищения рядов партии. Он также сообщил о прекращении работы общенациональной коалиции демократических сил и планах по институциональному участию партии в работе Национального совета общественного доверия.

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