Токаев призвал членов партии Nur Otan быть ближе к народу

«Партия должна стать открытой и доступной для граждан, эффективно защищать интересы населения, своевременно выявляя и доводя до государственных органов запросы населения. Общественные приемные партии в тесной связке с виртуальной приемной президента должны стать реальным механизмом решения проблем людей», - подчеркнул Токаев и призвал членов партии активнее участвовать в жизни страны, быть ближе к народу.

Как сообщается, Байбек на встрече доложил президенту о текущем состоянии партии, проводимой работе по активизации механизмов взаимодействия с госорганами и обеспечении совместной работы с администрацией президента, а также об итогах своих поездок в регионы, деятельности партии по укреплению работы с первичными партийными организациями и процессе очищения рядов партии. Он также сообщил о прекращении работы общенациональной коалиции демократических сил и планах по институциональному участию партии в работе Национального совета общественного доверия.