Из средств Пентагона на строительство будет направлено $2,5 млрд
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Верховный суд разрешил Трампу потратить средства Пентагона на строительство пограничной стены
Фото AP

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.

Своим решением Верховный суд отменил решение нижестоящего суда, который счел такую трату средств незаконной.

После того, как в конгрессе США отказали Трампу в выделении средств, президент распорядился перенаправить средства Пентагона на строительство отрезка стены длиной примерно в 100 миль.

С администрацией Трампа судились демократы из палаты представителей и организации по защите окружающей среды. По их мнению, Трамп своим решением подрывает полномочия конгресса, который должен одобрить все ассигнования федерального бюджета.

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