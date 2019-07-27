Они выстроились в ряд с плакатами «Свободу Джакишеву»
Активисты провели в Алматы акцию за свободу политических заключённых
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Активисты провели в Алматы перформанс, на котором потребовали освободить политических заключённых

Одиннадцать человек выстроились в ряд с плакатами «Свободу Джакишеву», в начале ряда стояла девушка с цепью на шее. На ее рубашке были написаны имена политических заключённых.

«Нужно постоянно напоминать людям о политзаключённых, потому что они каждый день чувствуют на себе всю тяжесть этой системы. Мы не можем себе позволить забыть о них» - рассказала активистка Даная Калиева. Она призвала жителей расклеивать по городу плакаты и наклейки с изображениями политических заключённых.

Собравшиеся также отметили, что постараются проводить подобные акции чаще, потому что «в правовом государстве человек не должен просить разрешения, чтобы выразить свою точку зрения».

Акция просилась около 20 минут. Рядом с активистами стояли полицейские, однако вмешиваться в перфоманс они не стали.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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