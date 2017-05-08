Мухтар Джакишев этапирован в Астану в качестве свидетеля по делу Нартая Дутбаева

Мухтар Джакишев в качестве свидетеля участвует в следственных действиях по уголовному делу в отношении экс-главы КНБ Нартая Дутбаева, сообщили Vласти в Комитете Национальной безопасности.

«Осужденный Джакишев М.Е. этапирован из Учреждения ЛА-155/8 ДУИС по Алматинской области в Учреждение СИ-12 ДУИС по г. Астане для проведения с его участием в качестве свидетеля следственных действий в отношении Дутбаева Н.Н. и других лиц. В интересах следствия предоставление иной информации по делу невозможно», - говорится в официальном ответе Комитета национальной безопасности (КНБ) на запрос Vласти.

О том, что Джакишев был доставлен в Астану 3 марта этого года, стало известно 17 апреля. Причины его этапирования не сообщались.

Экс-глава нацкомпании «КазАтомПром» Мухтар Джакишев был приговорен в 2010 году к 14 годам лишения свободы по обвинению в хищении госсредств и коррупции. Позже второй суд приговорил Джакишева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и правом занимать руководящие должности в национальных компаниях на срок 7 лет. Это наказание суд поглотил более строгим из приговора от 12 марта 2010 года и окончательно к отбытию наказания назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ в 2001-2006 годах, затем работал советником президента, был вице-президентом нацкомпании «Казатомпром». В конце декабря 2016 года Дутбаев, Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

14 марта 2017 года районный суд №2 Есильского района Астаны продлили им срок содержания под стражей до 26 мая 2017 года.