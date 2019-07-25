Правозащитник Сергей Дуванов провел одиночный пикет в Алматы

Правозащитник и сотрудник Казахстанского международного бюро по правам человека Сергей Дуванов провел одиночный пикет на площади Республики в Алматы. Он выступил против отказа в условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева. Дуванов вышел с плакатом «Свободу Джакишеву».

«Я выражаю свой протест этим выходом к монументу независимости. Я протестую против решения суда, которое оставило за решеткой Мухтара Джакишева. Человек незаслуженно был осужден, это подтвердил комитет ООН по правам человека, который рекомендовал властям пересмотреть дело. Даже если предположить, что в деятельности Джакишева были нарушения, в нашей системе это допустимо, те десять лет, которые он сидел, уже окупили вину. Человек подучил инвалидность, он сегодня рискует не выйти на свободу. С точки зрения гуманности власти могли бы его освободить», - рассказал Дуванов на своей акции.

Правозащитник считает, что такого рода пикеты должны проходить по всему Казахстану, потому что они никак не мешают жизни города: «Мы должны понимать, что в этом нет ничего зазорного».

Акция продлилась около 7 минут, после чего Дуванов свернул плакат и уехал.

Накануне судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно. Это второй отказ в УДО за последний год.