Полиция оттеснила их от мэрии, протестующие двигаются по центральным улицам города
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В Москве сотни людей задержаны на акции протеста
Фото Meduza

В центре Москвы тысячи людей днем в субботу собрались на несакционированную властями акцию протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, передает телеканал Дождь.

По данным ОВД-инфо, полиция задержала не меньше 600 человек, в том числе и большинство кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые не были зарегистрированы.

Жесткие задержания начались еще до начала акции. Полиция оттесняла протестующих от здания мэрии на Тверской улицы, несколько групп с сотнями участников начали движение по переулкам и улицам в центре Москвы, им в том числе на некоторое время удалось перекрыть Садовое кольцо.

К протестам призвали кандидаты в Мосгордуму, которые не были зарегистрированы городской избирательной комиссией. Собравшиеся скандировали "Допускай". Мэрия города до акции предупреждала о "возможных провокациях" на несакционированной акции. Полиция Москвы сообщила, что на акцию пришло около 3,5 тысяч человек.

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