Казахстан назван страной с самым дешевым бензином

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут купить жители Люксембурга, меньше всего – граждане Украины. При этом самый дешевый бензин – в Казахстане, самый дорогой – в Нидерландах, свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости .

Авторы рейтинга использовали данные официальной статистики стран Европы о ценах на бензин АИ-95 на начало июля (для Норвегии и Украины – по итогам мая).

«В первой половине 2019 года динамика нефтяных цен была разнонаправленной. Тем не менее, в целом за полугодие цена нефти Brent выросла почти на 18%, что было обусловлено множеством факторов, и прежде всего, соглашением ОПЕК+. Однако цена бензина определяется не только нефтяными котировками, но и рядом других факторов, и в частности, налоговым режимом. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения», - отмечается в информации.

Первое место в рейтинге занял Люксембург. Здесь жители могут приобрести 2,9 тыс. литров бензина. Цены на топливо в стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе. На втором месте – Норвегия. Ее жители могу приобрести на свои средние зарплаты 2,2 тыс. литров бензина. При этом бензин в этой стране относительно дорогой, но зарплаты также очень высокие. Также в первую пятерку рейтинга вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров бензина.

Последнее место в рейтинге занимает Украина. Украинцы имеют возможность купить лишь 279 литров бензина, что в 10 раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России (она находится на 16-м месте, на свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров бензина АИ-95). Несмотря на то, что бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Также отстают в рейтинге Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь – жители этих стран могут купить не более 560 литров топлива в месяц.

Из всех стран, участвующих в рейтинге, самые низкие цены на бензин зафиксированы в Казахстане, отмечается в рейтинге – 27,9 рубля за литр АИ-95 (в пересчете на российскую валюту), тогда как в самой России стоимость 1 литра 95-го бензина составляет 45,5 рубля за литр. Россия по ценам на бензин находится в рейтинге на втором месте. Третье место занимает Беларусь – около 52 российских рублей за литр, четвертое – Украина (в пересчете на рубли литр 95-го здесь стоит 74,7 рубля).

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо, а самый дорогой бензин в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 118,7 рубля за литр. Следом идут Норвегия, Дания, Греция и Италия (1 литр бензина дороже 113 рублей). В большинстве стран причиной этому – высокие налоги на топливо.

Вместе с тем практически во всех странах из рейтинга цены на бензин выросли, только в Казахстане и на Украине отмечается снижение (-3,9% и -1,3% соответственно). Наиболее существенно подорожал бензин в Болгарии (+13,6%), Литве (+12,0%) и в Венгрии (+11,5%).