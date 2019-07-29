Сильная жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня

На большей части Казахстана 30 июля – 1
августа ожидается неустойчивая погода, лишь на юге республики будет без
осадков и сильная жара, сообщает РГП «Казгидромет».
«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на западе, северо-западе – местами сильные, значительное понижение дневной температуры до +17+25°С», - говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град.
Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков и сильная жара +35+40°С.
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