Сильная жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня

На большей части Казахстана 30 июля – 1 августа ожидается неустойчивая погода, лишь на юге республики будет без осадков и сильная жара, сообщает РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на западе, северо-западе – местами сильные, значительное понижение дневной температуры до +17+25°С», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град.

Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков и сильная жара +35+40°С.