На остальной территории ожидается неустойчивая погода
  • 313
Сильная жара сохранится на юге Казахстана в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 30 июля – 1 августа ожидается неустойчивая погода, лишь на юге республики будет без осадков и сильная жара, сообщает РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на западе, северо-западе – местами сильные, значительное понижение дневной температуры до +17+25°С», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, возможен град.

Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков и сильная жара +35+40°С.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Суд отказал Мухтару Джакишеву в условно-досрочном освобождении
Новости
Активистка Асия Тулесова устроила одиночную акцию протеста в Алматы
Новости
Активисты провели в Алматы акцию за свободу политических заключённых
Новости
2,5 и 2,3 года получили за изнасилование пассажирки проводники поезда «Тулпар-Тальго»
Новости
Активиста группы «За реформу МВД» допросили в департаменте полиции Алматы
Новости
Правозащитник Сергей Дуванов провел одиночный пикет в Алматы