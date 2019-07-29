Токаев поручил активизировать деятельность холдинга «Байтерек» по развитию МСБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдара Арифханова, который проинформировал о деятельности холдинга за первое полугодие 2019 года и планах по его дальнейшему развитию, сообщила Акорда.

В частности, Арифханов рассказал об участии холдинга «Байтерек» в финансировании государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», о работе по строительству доступного жилья для социально уязвимых слоев населения, поддержке МСБ, развитию экспортного потенциала страны и экономики «простых вещей», реализации крупных проектов по линии Банка развития Казахстана.

В ходе встречи Токаев указал на важность качественной реализации жилищной программы «Бақытты отбасы», которая, по его словам, должна стать одним из основных приоритетов холдинга, и поручил активизировать деятельность холдинга по развитию МСБ.