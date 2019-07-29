Токаев поручил активизировать деятельность холдинга «Байтерек» по развитию МСБ

Также он указал на важность качественной реализации жилищной программы «Бақытты отбасы»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдара Арифханова, который проинформировал о деятельности холдинга за первое полугодие 2019 года и планах по его дальнейшему развитию, сообщила Акорда.
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