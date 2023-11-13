Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана достигла 36,4 % – Куантыров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, который доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев этого года.

В частности, Куантыров сообщил, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5 %, а годовая инфляция снизилась в два раза до 10,8 % (в феврале т.г. – 21,3 %). Кроме этого, доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4 %, а производство продукции МСБ превысило 28 трлн тенге, численность занятых составляет 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тыс. проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.

Также министр рассказал, что для сокращения проверок бизнеса в два раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства, вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками. А

А в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тыс. км сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50 %, снизить износ сетей на 3,2 %.

Говоря о реализации Концепции развития сельских территорий, Куантыров сообщил, что с момента реализации программы «Ауыл – Ел бесігі» объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в семь раз. В этом году запланирована реализация 1,8 тыс. проектов в 771 селе.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.

Также глава государства принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова. Он отчитался об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь – октябрь 2023 года. В частности, Сулейменов рассказал о ситуации в экономике, о мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда, доложил о ходе подготовки к запуску цифрового тенге и о планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры, а также разработке мер по стимулированию кредитования экономики.

По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.