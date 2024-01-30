Для поддержки бизнеса в Казахстане будет действовать единая программа

В министерстве национальной экономики разработали программу по предоставлению мер поддержки бизнеса, которая объединяет в себе «Дорожную карту бизнеса» и «Экономику простых вещей».

«Основной акцент в программе направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей и создание новых рабочих мест», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Алибек Куантыров.

В новой программе шесть направлений: микропредпринимательство, малое и среднее предпринимательство, малое, среднее и крупное предпринимательство в обрабатывающей промышленности и услугах, предпринимательство в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах, социальное предпринимательство, фондовая биржа. По словам министра, в рамках этих направлений распределение бюджета для субсидирования новых проектов будет преимущественно для предприятий в сфере обрабатывающей промышленности.

Кроме того, предусмотрен постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки.

«Новые подходы по субсидированию проектов МСП предусматривают дифференцированный метод субсидирования с поэтапным переходом на рыночные условия. Так, первые три года, с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке 8%, четвертый год – 9%, пятый год – 10%. Такой подход позволит снизить нагрузку на бюджет и осуществить постепенный переход бизнеса на рыночные механизмы финансирования», - отметил Куантыров.

Для отбора конкурентоспособных малых и средних предприятий установлены входные базовые критерии. А постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам. В частности, сумма кредитования по программе увеличена до 3,5 млрд тенге, гарантии будут предоставляться до 50%, а перечень ОКЭД расширен. При этом, уточнил Куантыров, новый подход в гарантировании предусматривает переход на рыночные условия, где по гарантиям свыше 500 млн тенге предпринимателем будет уплачиваться комиссия. Для социальных предпринимателей размер гарантии увеличен до 1 млрд тенге.

В качестве развития альтернативных инструментов финансирования министерство национальной экономики предлагает внедрить инструмент по синдицированному кредитованию, расширить условия по облигационному займу, предоставлять гранты для социальных предпринимателей и участникам проекта «Одно село – один продукт» и реализовывать региональные программы через субсидирование СПК.