Назарбаев поручил Байбеку разработать программу перезагрузки партии Nur Otan

Нурсултан Назарбаев на встрече с первым заместителем председателя
партии Nur Otan Бауыржаном Байбеком поручил разработать программу перезагрузки
партии, сообщила пресс-служба первого президента. Байбек в свою очередь доложил
о ходе реализации плана модернизации партии, а также об участии Nur Otan в
работах по восстановлению Арыси.
«Партия Nur Otan является главной политической силой страны. Партия должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. Следует оказывать содействие в решении проблем нашего общества. Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии. Nur Otan должен продолжать совершенствоваться», - сказал Назарбаев.
Он также отметил, что «предстоят встречи с руководителями первичных партийных организаций, членами политического совета, руководителями региональных филиалов партии» и «важно обеспечить надлежащую работу всех ячеек организации».
«Также необходимо кардинально усилить контроль со стороны партийных фракций в мажилисе и в маслихатах за деятельностью правительства и акимов», - добавил Назарбаев.
Кроме этого, он считает необходимым улучшить работу комиссии партийного контроля и советов по противодействию коррупции в центре и на местах. Отдельное внимание он уделил вопросам повышения эффективности инструментов «обратной связи» с населением, в том числе деятельности общественных приемных партий.
В завершение встречи Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки партии и вынести ее на рассмотрение бюро политического совета Nur Otan.
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