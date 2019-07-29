Назарбаев поручил Байбеку разработать программу перезагрузки партии Nur Otan

Нурсултан Назарбаев на встрече с первым заместителем председателя партии Nur Otan Бауыржаном Байбеком поручил разработать программу перезагрузки партии, сообщила пресс-служба первого президента. Байбек в свою очередь доложил о ходе реализации плана модернизации партии, а также об участии Nur Otan в работах по восстановлению Арыси.

«Партия Nur Otan является главной политической силой страны. Партия должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. Следует оказывать содействие в решении проблем нашего общества. Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии. Nur Otan должен продолжать совершенствоваться», - сказал Назарбаев.

Он также отметил, что «предстоят встречи с руководителями первичных партийных организаций, членами политического совета, руководителями региональных филиалов партии» и «важно обеспечить надлежащую работу всех ячеек организации».

«Также необходимо кардинально усилить контроль со стороны партийных фракций в мажилисе и в маслихатах за деятельностью правительства и акимов», - добавил Назарбаев.

Кроме этого, он считает необходимым улучшить работу комиссии партийного контроля и советов по противодействию коррупции в центре и на местах. Отдельное внимание он уделил вопросам повышения эффективности инструментов «обратной связи» с населением, в том числе деятельности общественных приемных партий.

В завершение встречи Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки партии и вынести ее на рассмотрение бюро политического совета Nur Otan.