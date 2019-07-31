Назначены вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Постановлением правительства на должности вице-министров цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначены Марат Нургожин, Асхат Оразбек, Аблайхан Оспанов, Дарын Туяков в связи с переименованием министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Марат Нургужин ранее был вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, с апреля 2019 года занимал пост вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Асхат Оразбек с февраля 2017 года был вице-президентом Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК, а в апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Аблайхан Оспанов ранее возглавлял НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Дарын Туяков в 2018-2019 годах был вице-министром информации и коммуникаций. В апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.