Назначены вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Постановлением правительства на должности вице-министров
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначены Марат Нургожин,
Асхат Оразбек, Аблайхан Оспанов, Дарын Туяков в связи с переименованием министерства
цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в министерство
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает
пресс-служба премьер-министра.
Марат Нургужин ранее был вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности, с апреля 2019 года занимал пост вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
Асхат Оразбек с февраля 2017 года был вице-президентом Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК, а в апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
Аблайхан Оспанов ранее возглавлял НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
Дарын Туяков в 2018-2019 годах был вице-министром информации и коммуникаций. В апреле 2019 года был назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
Loading...