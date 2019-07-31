В компании заверили, что все виновные понесли наказание
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КТЖ выплатит компенсацию изнасилованной пассажирке, если такое решение вынесет суд
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» или «Пассажирские перевозки» готовы выплатить компенсацию жительнице Актюбинской области, которую изнасиловали проводники в поезде «Тальго». Однако, как заявил в среду в ходе пресс-конференции в министерстве индустрии и инфраструктурного развития первый заместитель председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов, на выплату компенсации они готовы только в случае соответствующего решения суда.

«Суд состоялся, но (приговор – V) еще не вступил в силу. Мы ожидаем, что после вступления (приговора в законную силу – V) будет дана полная правовая оценка случившегося. Выплата компенсаций, всё, что положено законодательством, она, конечно, будет выплачена», - заявил Альмагамбетов.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, готова ли компания выплатить компенсацию, если она будет «несколько миллионов», он подчеркнул: «Я повторяюсь, это всё в рамках закона. Если судом будет вынесено постановление о том, что компания КТЖ или акционерное общество «Пассажирские перевозки» обязано выплатить какую-то сумму, суд решит, если он решит, конечно, компания будет выплачивать».

Что касается наказания виновных, запред правления КТЖ напомнил, что оба проводника были уволены еще в прошлом году, начальник поезда снят с занимаемой должности.

«Буквально на днях провели дополнительный разбор по этому случаю. Наказание в виде строгого выговора (получил – V) заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки», который курирует именно работу резервов проводников, директор департамента, снят с занимаемой должности, директор актюбинского филиала «Пассажирские перевозки». То есть те должностные лица, которые непосредственно руководят работой проводников и бригад – все понесли наказание», - заверил Альмагамбетов.

26 сентября 2018 года в пассажирском поезде «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе двое проводников изнасиловали женщину, которая возвращалась из командировки. Они своими ключами открыли ее купе и надругались над ней. Прокурор просил приговорить Жетеса Убметалиева и Колканата Курманиязова к шести годам заключения, однако суд приговорил их 2,5 и 2,3 года лишения свободы. Законность данного приговора проверит генеральная прокуратура.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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