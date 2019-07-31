КТЖ выплатит компенсацию изнасилованной пассажирке, если такое решение вынесет суд

Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» или «Пассажирские перевозки» готовы выплатить компенсацию жительнице Актюбинской области, которую изнасиловали проводники в поезде «Тальго». Однако, как заявил в среду в ходе пресс-конференции в министерстве индустрии и инфраструктурного развития первый заместитель председателя правления КТЖ Канат Альмагамбетов, на выплату компенсации они готовы только в случае соответствующего решения суда.

«Суд состоялся, но (приговор – V) еще не вступил в силу. Мы ожидаем, что после вступления (приговора в законную силу – V) будет дана полная правовая оценка случившегося. Выплата компенсаций, всё, что положено законодательством, она, конечно, будет выплачена», - заявил Альмагамбетов.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, готова ли компания выплатить компенсацию, если она будет «несколько миллионов», он подчеркнул: «Я повторяюсь, это всё в рамках закона. Если судом будет вынесено постановление о том, что компания КТЖ или акционерное общество «Пассажирские перевозки» обязано выплатить какую-то сумму, суд решит, если он решит, конечно, компания будет выплачивать».

Что касается наказания виновных, запред правления КТЖ напомнил, что оба проводника были уволены еще в прошлом году, начальник поезда снят с занимаемой должности.

«Буквально на днях провели дополнительный разбор по этому случаю. Наказание в виде строгого выговора (получил – V) заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки», который курирует именно работу резервов проводников, директор департамента, снят с занимаемой должности, директор актюбинского филиала «Пассажирские перевозки». То есть те должностные лица, которые непосредственно руководят работой проводников и бригад – все понесли наказание», - заверил Альмагамбетов.

26 сентября 2018 года в пассажирском поезде «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе двое проводников изнасиловали женщину, которая возвращалась из командировки. Они своими ключами открыли ее купе и надругались над ней. Прокурор просил приговорить Жетеса Убметалиева и Колканата Курманиязова к шести годам заключения, однако суд приговорил их 2,5 и 2,3 года лишения свободы. Законность данного приговора проверит генеральная прокуратура.