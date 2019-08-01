Генпрокуратура заверила в соблюдении конституционных прав граждан при установке сертификатов безопасности

«Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной», - говорится в сообщении.
В надзорном органе напомнили, что за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, предусмотрена уголовная ответственность и наказание до 5 лет лишения свободы (ч.3 ст.147 УК РК). А статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных», - заверили в генеральной прокуратуре.
Здесь также напомнили, что «уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата».
«Акцентировано, что это, прежде всего, защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.). Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от «взлома», кибератак и вирусов», - отметили в Генпрокуратуре.
Ранее в КНБ заверяли, что не собираются хранить пароли граждан, переписку и историю посещений сайтов.
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