Генпрокуратура заверила в соблюдении конституционных прав граждан при установке сертификатов безопасности

В генеральной прокуратуре дали свои разъяснения касательно установки сертификатов безопасности на устройства. Здесь заверили, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав граждан.

«Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что государство гарантирует соблюдение конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, переписки, телефонных переговоров, сообщений. Их нарушение влечет ответственность, вплоть до уголовной», - говорится в сообщении.

В надзорном органе напомнили, что за незаконный доступ к электронным информационным ресурсам, информационной системе, незаконный перехват информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, предусмотрена уголовная ответственность и наказание до 5 лет лишения свободы (ч.3 ст.147 УК РК). А статьей 148 УК установлена ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.

«Органы прокуратуры в рамках надзорной деятельности совместно с другими государственными органами будут пресекать подобные правонарушения и принимать меры в отношении виновных», - заверили в генеральной прокуратуре.

Здесь также напомнили, что «уполномоченными государственными органами в лице министерств цифрового развития, а также информации и общественного развития разъяснено целевое предназначение данного сертификата».

«Акцентировано, что это, прежде всего, защита от противоправного контента (призывов к терроризму, экстремизму, суицидам, пропаганда насилия, жестокости, порнографии и др.). Кроме того, отмечено, что сертификат защищает электронные устройства от «взлома», кибератак и вирусов», - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в КНБ заверяли, что не собираются хранить пароли граждан, переписку и историю посещений сайтов.