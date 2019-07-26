Переписку казахстанцев, пароли и историю посещений сайтов КНБ хранить не собирается

Сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик, однако все это происходит в онлайн-режиме. И хранить пароли граждан, переписку и историю посещений сайтов никто не собирается, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов.

«В публикациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит в онлайн-режиме. И там потом применяется это только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли никто ее не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определен предписаниями уполномоченных органов, определен решениями судов», - заявил Исмаилов.

Отвечая же на вопрос, что после того, как граждане страны получили sms о том, что необходимо установить сертификат безопасности, доступ пропал даже к новостным сайтам, представитель КНБ отметил: «Мы же все читаем прессу и периодически видим, что у нас происходят проблемы: Facebook, Twitter. У нас в Казахстане происходит, не скажу, что часто, но все-таки бывает. У вас есть оператор связи. У нас (ведется – V) постоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мы отрабатываем, поэтому просьба обратится в колл-центр оператора связи. Если вопросы относятся к их зоне ответственности, они сами решают. Если это все-таки как-то относится к сертификату безопасности, как вы сказали, блокируется доступ тем, кто не установил сертификат, то мы садимся совместно, разбираемся».

Исмаилов также подчеркнул для понимания, что «любое технологическое решение имеет какие-то огрехи, и сейчас идет процесс апробации».