В столичной больнице скончался пострадавший в Арыси 8-летний ребенок

Сегодня в столичной больнице скончался 8-летний мальчик, получивший травму при эвакуации из Арыси в день взрывов. По информации «Радио Азаттык» , об этом сообщил его отец Ербол Шарипбаев.

В детскую больницу № 2 столицы ребенок был доставлен санитарной авиацией с черепно-мозговой травмой. На протяжении почти шести недель мальчик находился без сознания. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

25 июля министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что состояние ребенка вызывает «очень серьезные опасения».

«С тех пор, как мы перевезли его в Нур-Султан, мы его многократно консультировали, в том числе приезжали специалисты из России. Наши ведущие нейрохирурги смотрят, к сожалению, нет положительного эффекта. Состояние ребенка остается крайне тяжелым», - говорил глава ведомства, отмечая, что «врачи делают все возможное, но пока улучшений нет, жизнь его под угрозой».

Напомним, взрывы в Арыси произошли 24 июня. Позже четверо пострадавших по линии санитарной авиации были переведены в клиники Алматы и столицы. 5 июля Биртанов сообщал, что состояние двух пострадавших вызывает опасения у медиков. Один ребёнок находится в реанимации Детской городской больницы №2 в городе Нур-Султан, и подросток – в реанимации областной детской больницы Туркестанской области в городе Шымкент.