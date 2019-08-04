Два массовых расстрела произошли в США за сутки

Двадцать человек погибли и 26 получили ранения в результате массового расстрела в техасском городе Эль-Пасо. Бойня произошла в магазине Walmart, в нескольких милях от американо-мексиканской границы в 10:39 по местному времени (22:39 по времени Алматы). 21-летний стрелок находится под стражей. Имена жертв теракта пока не называются.

Возможным мотивом расстрела в Техасе является расовая ненависть: стрелок заявил, что хотел убить "как можно больше мексиканцев".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что среди убитых были трое мексиканцев, передает BBC со ссылкой на агентство Reuters.

Массовый расстрел в Огайо произошел через несколько часов после расстрела в Техасе. Девять человек убиты и по меньшей мере 16 ранены. По данным полиции, подозреваемый мертв.

За несколько дней до этого, 28 июля, 19-летний стрелок убил трех человек, в том числе двух детей, на фестивале Gilroy Garlic Festival в Северной Калифорнии. Всего в этом году в Соединенных Штатах произошло по меньшей мере 32 массовых расстрела с тремя и более погибшими.