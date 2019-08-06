Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США

«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», - пояснил Трамп в своем письме, направленном руководству конгресса.

Как указывается в документе, распространенном пресс-службой Белого дома, речь идет о «всей собственности и имущественных интересах правительства Венесуэлы», находящихся в США, и которые в будущем окажутся в США в собственности или под контролем физического или юридического лица из Соединенных Штатов. Они «блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, сняты со счетов». Под блокировку подпадают активы всех ведомств венесуэльского правительства, Центрального банка этой страны и государственной нефтяной компании PDVSA. Санкции распространяются и на тех, кто находится в подчинении этих ведомств и организаций. Им, а также тем, кто «материально содействовал, спонсировал или оказывал финансовую, материальную или технологическую помощь, предоставлял товары и услуги» фигурантам санкционного списка, запрещен въезд на территорию США. Всем, на кого распространяется действие указа, запрещен «перевод каких-либо взносов, предоставление средств, товаров или услуг», за исключением госслужащих американского федерального правительства, которые выполняют его официальные поручения.

Газета The Washington Post отмечает, что указом Трампа, который вступил в силу 5 августа, фактически вводится полное экономическое эмбарго против Венесуэлы.