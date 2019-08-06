Материалы о нарушениях в «Астана LRT» направили в полицию еще в 2017 году

Материалы о нарушениях, допущенных экс-руководителем ТОО «Астана LRT» Талгатом Арданом, были направлены в полицию еще в 2017 году. В конце июля этого же года он был освобожден от должности.

«Мы когда освободили его от должности, ряд материалов направили в правоохранительные органы уже тогда», - сообщил агентству Sputnik Казахстан экс-аким столицы, исполнительный директор фонда первого президента Казахстана Асет Исекешев.

1 августа старший следователь следственного департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что Талгат Ардан покинул страну до выявления фактов хищений в компании, а расследование по подозрению его в злоупотреблениях должностными полномочиями было начато лишь летом 2018 года.

Как сообщает агентство, следователи антикоррупционной службы выявили, что 4 года назад из бюджетных средств «Астана LRT» на счет одной из подрядных организаций перечислили более 300 млн тенге, превысив действующий лимит на 125 млн. Этот факт удалось обнаружить после проверки.

Напомним, что сейчас Талгат Ардан объявлен в международный розыск.